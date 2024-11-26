У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про загрозу балістики

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 12:42 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 12:42 (alerts.in.ua)
О 12:37 Повітряні сили заявили про пуски КАБів на межі Донецької та Запорізької областей. Пізніше стало відомо про повторні пуски.
У тому ж числі існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння з півночі.
Від початку широкомасштабної війни, розпочатої Росією, українські міста та села систематично зазнають обстрілів. Це спричиняє значні руйнування інфраструктури та численні втрати серед мирних жителів. Для атак використовуються різноманітні види озброєння, зокрема ракетні установки, артилерійські системи, бойові дрони та авіаційна техніка.
У ніч на 26 листопада Російська Федерація атакувала Україну:
Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 76 ворожих безпілотників.
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