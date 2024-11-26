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В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждают о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 12:42 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкая область;
  • Запорожская область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:42 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

В 12:37 Воздушные силы заявили о пусках КАБов на границе Донецкой и Запорожской областей. Позже стало известно о повторных пусках. 

В том же числе существует угроза применения врагом баллистического вооружения с севера. 

Обстрелы Украины

С начала широкомасштабной войны, начатой Россией, украинские города и села систематически подвергаются обстрелам. Это вызывает значительные разрушения инфраструктуры и многочисленные потери среди мирных жителей. Для атак используются различные виды вооружения, в частности ракетные установки, артиллерийские системы, боевые дроны и авиационная техника.

В ночь на 26 ноября Российская Федерация атаковала Украину: 

  • четырьмя ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей;
  • 188 беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 76 вражеских беспилотников.

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