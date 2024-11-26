В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают об угрозе баллистики

По состоянию на 12:42 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Донецкая область;

Запорожская область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:42 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

В 12:37 Воздушные силы заявили о пусках КАБов на границе Донецкой и Запорожской областей. Позже стало известно о повторных пусках.

В том же числе существует угроза применения врагом баллистического вооружения с севера.

Обстрелы Украины

С начала широкомасштабной войны, начатой Россией, украинские города и села систематически подвергаются обстрелам. Это вызывает значительные разрушения инфраструктуры и многочисленные потери среди мирных жителей. Для атак используются различные виды вооружения, в частности ракетные установки, артиллерийские системы, боевые дроны и авиационная техника.

В ночь на 26 ноября Российская Федерация атаковала Украину:

четырьмя ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей;

188 беспилотниками типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 76 вражеских беспилотников.