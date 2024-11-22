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У Києві та низці областей повітряна тривога (відбій)

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про рух ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 10:10, повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Житомирській області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Полтавській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Харківській області; 
  • Донецькій області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 10:10 (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

О 10:06 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про рух безпілотника у напрямку Києва. Пізніше уточнювалось, що: 

  • БпЛА зафіксовано на межі Черкаської та Київської областей, напрямок руху - південно-західний; 
  • БпЛА у Чернігівській області,  напрямок руху - південно-західний;
  • нові групи дронів у Сумській області з західним та південно-західними напрямками. 

Відбій повітряної тривоги 

Станом на 10:47 в областях почали поступово оголошувати відбій повітряної тривоги. 

Обстріли України 

Під час повномасштабної війни російські терористи систематично обстрілюють українські міста, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях і школах. Використовуються різні види озброєння, включаючи ракети, дрони-камікадзе, артилерію та авіацію.  

Ці дії супроводжуються жертвами серед цивільного населення та значними руйнуваннями інфраструктури.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога