У Києві та низці областей повітряна тривога (відбій)

У Києві, а також низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про рух ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 10:10, повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 10:10 (alerts.in.ua)
О 10:06 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про рух безпілотника у напрямку Києва. Пізніше уточнювалось, що:
Станом на 10:47 в областях почали поступово оголошувати відбій повітряної тривоги.
Під час повномасштабної війни російські терористи систематично обстрілюють українські міста, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях і школах. Використовуються різні види озброєння, включаючи ракети, дрони-камікадзе, артилерію та авіацію.
Ці дії супроводжуються жертвами серед цивільного населення та значними руйнуваннями інфраструктури.
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