У Києві та низці областей повітряна тривога (відбій)

Станом на 10:10, повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Житомирській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Полтавській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Харківській області;

Донецькій області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 10:10 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

О 10:06 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про рух безпілотника у напрямку Києва. Пізніше уточнювалось, що:

БпЛА зафіксовано на межі Черкаської та Київської областей, напрямок руху - південно-західний;

БпЛА у Чернігівській області, напрямок руху - південно-західний;

нові групи дронів у Сумській області з західним та південно-західними напрямками.

Відбій повітряної тривоги

Станом на 10:47 в областях почали поступово оголошувати відбій повітряної тривоги.

Обстріли України

Під час повномасштабної війни російські терористи систематично обстрілюють українські міста, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях і школах. Використовуються різні види озброєння, включаючи ракети, дрони-камікадзе, артилерію та авіацію.

Ці дії супроводжуються жертвами серед цивільного населення та значними руйнуваннями інфраструктури.