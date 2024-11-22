В Киеве и ряде областей воздушная тревога (отбой)

По состоянию на 10:10, воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Житомирской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Полтавской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Харьковской области;

Донецкая область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:10 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

В 10:06 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о движении беспилотника в направлении Киева. Позже уточнялось, что:

БпЛА зафиксирован на границе Черкасской и Киевской областей, направление движения - юго-западное;

БпЛА в Черниговской области, направление движения - юго-западное;

новые группы дронов в Сумской области с западным и юго-западными направлениями.

Отбой воздушной тревоги

По состоянию на 10:47 в областях начали постепенно объявлять отбой воздушной тревоги.

Обстрелы Украины

Во время полномасштабной войны российские террористы систематически обстреливают украинские города, нанося удары по критической инфраструктуре, жилым домам, больницам и школам. Используются различные виды вооружения, включая ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию и авиацию.

Эти действия сопровождаются жертвами среди гражданского населения и значительными разрушениями инфраструктуры.