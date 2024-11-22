В Киеве и ряде областей воздушная тревога (отбой)

В Киеве, а также ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о движении ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .
По состоянию на 10:10, воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:10 (alerts.in.ua)
В 10:06 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о движении беспилотника в направлении Киева. Позже уточнялось, что:
По состоянию на 10:47 в областях начали постепенно объявлять отбой воздушной тревоги.
Во время полномасштабной войны российские террористы систематически обстреливают украинские города, нанося удары по критической инфраструктуре, жилым домам, больницам и школам. Используются различные виды вооружения, включая ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию и авиацию.
Эти действия сопровождаются жертвами среди гражданского населения и значительными разрушениями инфраструктуры.
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