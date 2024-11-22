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В Киеве и ряде областей воздушная тревога (отбой)

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о движении ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 10:10, воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Полтавской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Харьковской области;
  • Донецкая область.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:10 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги 

В 10:06 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о движении беспилотника в направлении Киева. Позже уточнялось, что: 

  • БпЛА зафиксирован на границе Черкасской и Киевской областей, направление движения - юго-западное; 
  • БпЛА в Черниговской области, направление движения - юго-западное;
  • новые группы дронов в Сумской области с западным и юго-западными направлениями. 

Отбой воздушной тревоги 

По состоянию на 10:47 в областях начали постепенно объявлять отбой воздушной тревоги. 

Обстрелы Украины 

Во время полномасштабной войны российские террористы систематически обстреливают украинские города, нанося удары по критической инфраструктуре, жилым домам, больницам и школам. Используются различные виды вооружения, включая ракеты, дроны-камикадзе, артиллерию и авиацию.  

Эти действия сопровождаются жертвами среди гражданского населения и значительными разрушениями инфраструктуры.

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