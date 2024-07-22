У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про ракетну небезпеку

Сьогодні, 22 липня, у Києві, а також низці північних областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 09:32, повітряну тривогу оголошено у:
Фото: карта повітряних тривог станом на 09:34 (alerts.in.ua)
"Увага! Київська, Чернігівська області - ракетна небезпека!, - писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Від початку поточного року Російська Федерація вже неодноразово вдавалась до масованих обстрілів проти українських об'єктів енергетики. Внаслідок цього Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.
У ніч на 21 липня росіяни атакували Україну:
Під час захисту протиповітряна оборона знищила 35 "Шахедів".
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