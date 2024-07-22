UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про ракетну небезпеку

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 22 липня, у Києві, а також низці північних областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:32, повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області; 
  • Донецькій області; 
  • Харківській області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:34 (alerts.in.ua) 

"Увага! Київська, Чернігівська області - ракетна небезпека!, - писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). 

Масовані обстріли Росії 

Від початку поточного року Російська Федерація вже неодноразово вдавалась до масованих обстрілів проти українських об'єктів енергетики. Внаслідок цього Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій. 

У ніч на 21 липня росіяни атакували Україну: 

  • трьома балістичними ракетками "Іскандер-М", які були запущені із Курської області та Криму;
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, які були запущені із Курської області; 
  • 39-ма ударними БпЛА типу "Шахед" із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ. 

Під час захисту протиповітряна оборона знищила 35 "Шахедів".  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні