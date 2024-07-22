В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают о ракетной опасности

Сегодня, 22 июля, в Киеве, а также ряде северных областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:32, воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:34 (alerts.in.ua)
"Внимание! Киевская, Черниговская области - ракетная опасность!", - писали Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).
С начала текущего года Российская Федерация уже неоднократно прибегала к массированным обстрелам против украинских объектов энергетики. Вследствие этого Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.
В ночь на 21 июля россияне атаковали Украину:
Во время защиты противовоздушная оборона уничтожила 35 "Шахедов".
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