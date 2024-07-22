У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про ракетну небезпеку

Сьогодні, 22 липня, у Києві, а також низці північних областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:32, повітряну тривогу оголошено у: Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Донецькій області;

Харківській області. Фото: карта повітряних тривог станом на 09:34 (alerts.in.ua) "Увага! Київська, Чернігівська області - ракетна небезпека!, - писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). Масовані обстріли Росії Від початку поточного року Російська Федерація вже неодноразово вдавалась до масованих обстрілів проти українських об'єктів енергетики. Внаслідок цього Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій. У ніч на 21 липня росіяни атакували Україну: трьома балістичними ракетками "Іскандер-М", які були запущені із Курської області та Криму;

двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, які були запущені із Курської області;

39-ма ударними БпЛА типу "Шахед" із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Під час захисту протиповітряна оборона знищила 35 "Шахедів".