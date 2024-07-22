У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про ракетну небезпеку
Сьогодні, 22 липня, у Києві, а також низці північних областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 09:32, повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Донецькій області;
- Харківській області.
Фото: карта повітряних тривог станом на 09:34 (alerts.in.ua)
"Увага! Київська, Чернігівська області - ракетна небезпека!, - писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Масовані обстріли Росії
Від початку поточного року Російська Федерація вже неодноразово вдавалась до масованих обстрілів проти українських об'єктів енергетики. Внаслідок цього Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.
У ніч на 21 липня росіяни атакували Україну:
- трьома балістичними ракетками "Іскандер-М", які були запущені із Курської області та Криму;
- двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, які були запущені із Курської області;
- 39-ма ударними БпЛА типу "Шахед" із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Під час захисту протиповітряна оборона знищила 35 "Шахедів".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.