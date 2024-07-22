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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про ракетну небезпеку

Понеділок 22 липня 2024 09:37
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У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про ракетну небезпеку Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 22 липня, у Києві, а також низці північних областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:32, повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Донецькій області;
  • Харківській області.

У Києві та низці областей повітряна тривога, попереджають про ракетну небезпеку

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:34 (alerts.in.ua)

"Увага! Київська, Чернігівська області - ракетна небезпека!, - писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Масовані обстріли Росії

Від початку поточного року Російська Федерація вже неодноразово вдавалась до масованих обстрілів проти українських об'єктів енергетики. Внаслідок цього Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

У ніч на 21 липня росіяни атакували Україну:

  • трьома балістичними ракетками "Іскандер-М", які були запущені із Курської області та Криму;
  • двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69, які були запущені із Курської області;
  • 39-ма ударними БпЛА типу "Шахед" із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Під час захисту протиповітряна оборона знищила 35 "Шахедів".

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