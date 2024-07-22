В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают о ракетной опасности

Сегодня, 22 июля, в Киеве, а также ряде северных областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:32, воздушная тревога объявлена в: Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Донецкой области;

Харьковской области. Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:34 (alerts.in.ua) "Внимание! Киевская, Черниговская области - ракетная опасность!", - писали Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Массированные обстрелы России С начала текущего года Российская Федерация уже неоднократно прибегала к массированным обстрелам против украинских объектов энергетики. Вследствие этого Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций. В ночь на 21 июля россияне атаковали Украину: тремя баллистическими ракетками «Искандер-М», которые были запущены из Курской области и Крыма;

двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, которые были запущены из Курской области;

39-ю ударными БпЛА типа "Шахед" с трех направлений: Курск, Приморско-Ахтарск. Во время защиты противовоздушная оборона уничтожила 35 "Шахедов".