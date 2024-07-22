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В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают о ракетной опасности

Понедельник 22 июля 2024 09:37
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В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают о ракетной опасности Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 22 июля, в Киеве, а также ряде северных областей Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:32, воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Донецкой области;
  • Харьковской области.

В Киеве и ряде областей воздушная тревога, предупреждают о ракетной опасности

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:34 (alerts.in.ua)

"Внимание! Киевская, Черниговская области - ракетная опасность!", - писали Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Массированные обстрелы России

С начала текущего года Российская Федерация уже неоднократно прибегала к массированным обстрелам против украинских объектов энергетики. Вследствие этого Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.

В ночь на 21 июля россияне атаковали Украину:

  • тремя баллистическими ракетками «Искандер-М», которые были запущены из Курской области и Крыма;
  • двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, которые были запущены из Курской области;
  • 39-ю ударными БпЛА типа "Шахед" с трех направлений: Курск, Приморско-Ахтарск.

Во время защиты противовоздушная оборона уничтожила 35 "Шахедов".

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