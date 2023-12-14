У Києві та низці областей повітряна тривога (відбій)

Повітряна тривога зранку 14 грудня була оголошена на півночі України. Сирени звучали у Києві та низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у столиці, Київській та Чернігівській областях оголосили о 8:40.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударів ракетами в областях, де була оголошена тривога. Пізніше військові закликали жителів Києва перебувати в укриттях.

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Близько 9:00 у Чернігівській та Київській областях скасували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій ракетної загрози.

Карта повітряних тривог станом на 8:45

Київ вчора атакували ракетами

Вночі 13 грудня російські загарбники атакували Київ ракетами. Варто зазначити, що у столиці пролунала серія вибухів у районі лівого берега. Повітряна тривога була оголошена після вибухів.

В Офісі президента наголошували, що росіяни випустили ракети 48Н6 з зенітного комплексу С-400. Всі цілі були збиті силами ППО. Ймовірно, ціллю окупантів був об‘єкт критичної інфраструктури.

Через падіння уламків ракет у Києві були зафіксовані пошкодження щонайменше у трьох районах. Внаслідок атаки 53 особи постраждали, серед них є діти.