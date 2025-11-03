У Києві та низці областей повернули відключення світла: де діють графіки

В Україні ввечері понеділка, 3 листопада, у Києві та частині регіонів повернули графіки відключення світла.
РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як ввечері будуть вимикати світло.
Раніше сьогодні у Міністерстві енергетики повідомили, що через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях. Наразі, найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
Однак завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості були скасовані в усіх регіонах.
"Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піка споживання - з 16:00 до 22:00", - повідомили в Міненерго.
Раніше у ДТЕК публікували графіки відключень електроенергії на сьогодні. Згідно з ними, після 16:00 світло будуть вимикати:
Кияни можуть дізнатись про свій графік за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
У Київській області після з 16:00 до 22:00 також будуть вимикати світло частині груп та підгруп.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Варто зауважити, що у Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д. Графіки будуть діяти з 16:00 до 22:00.
Що стосується Кіровоградської області, то згідно з даними обленерго, кількість відключень було зменшено. Однак там графіки відключень також розбиті за принципом, як у Києві - на черги та півчерги.
Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго, та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
На Сумщині ввечері світло вимикатимуть одночасно у двох черг:
Дізнатися свій графік можна на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ:
https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
У Полтавській області ввечері графік погодинних відключень буде застосовано таким чином:
Тут з 16:00 до 22:00 будуть застосовані графіки погодинних вимкнень таким чином:
Сьогодні, 3 листопада, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:
Сьогодні у Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень. Одночасно вимикатимуться з 16:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 - 1,5 черги, з 18:00 до 20:00 – 2 черги.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):
У Чернігівській області сьогодні ввечері світла не буде 5 годин в однієї черги поспіль.
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго інших регіонів.