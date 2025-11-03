В Киеве и ряде областей вернули отключения света: где действуют графики

В Украине вечером понедельника, 3 ноября, в Киеве и части регионов вернули графики отключения света.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как вечером будут выключать свет.
Ранее сегодня в Министерстве энергетики сообщили, что из-за вражеских атак на энергетические объекты есть новые обесточивания в нескольких областях. Сейчас самой сложной остается ситуация в Донецкой области. На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.
Однако благодаря осуществленным аварийно-восстановительным работам графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности были отменены во всех регионах.
"Возвращение мер ограничения прогнозируется на период вечернего пика потребления - с 16:00 до 22:00", - сообщили в Минэнерго.
Ранее в ДТЭК публиковали графики отключений электроэнергии на сегодня. Согласно им, после 16:00 свет будут выключать:
Киевляне могут узнать о своем графике с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
В Киевской области после с 16:00 до 22:00 также будут выключать свет части групп и подгрупп.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
Стоит заметить, что в Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д. Графики будут действовать с 16:00 до 22:00.
Что касается Кировоградской области, то согласно данным облэнерго, количество отключений было уменьшено. Однако там графики отключений также разбиты по принципу, как в Киеве - на очереди и полуочереди.
Данные об отключениях можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
На Сумщине вечером свет будут выключать одновременно в двух очередях:
Узнать свой график можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ:
https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
В Полтавской области вечером график почасовых отключений будет применен следующим образом:
Здесь с 16:00 до 22:00 будут применены графики почасовых отключений следующим образом:
Сегодня, 3 ноября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:
Сегодня в Запорожской области будут применены графики почасовых отключений. Одновременно будут отключаться с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди, с 18:00 до 20:00 - 2 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение):
В Черниговской области сегодня вечером света не будет 5 часов в одной очереди подряд.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго других регионов.