У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 28 жовтня, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 16:45.

А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 17:10

В Україні відбій загрози балістичного удару.

Окрім цього варто зауважити, що у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу удару керованими авіаційними бомбами. А також через загрозу ударних безпілотників росіян.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу