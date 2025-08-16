У Києві та низці областей оголосили тривогу: що сталося

Тривога в Україні

Нагадаємо, вчора вдень у Києві та деяких областях України також було оголошено тривогу. ЇЇ причиною також стала загроза балістичної атаки.

Крім того, ближче до вечора сигнал пролунав по всій території країни. Того разу причиною тривоги став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової авіаційної ракети "Кинжал".