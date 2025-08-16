UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

У Києві та низці областей оголосили тривогу: що сталося

Фото: людей закликал перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу вдень, 16 серпня, у Києві та низці інших областей України оголосили тривогу. Причиною стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні.

Водночас військові уточнили, що загроза існує з північного сходу.

Оновлено о 16:22

У Києві та областях почалися відбої тривог.

Де оголосили тривогу

Станом на 16:09 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Новина доповнюється...

Тривога в Україні

Нагадаємо, вчора вдень у Києві та деяких областях України також було оголошено тривогу. ЇЇ причиною також стала загроза балістичної атаки.

Крім того, ближче до вечора сигнал пролунав по всій території країни. Того разу причиною тривоги став зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової авіаційної ракети "Кинжал".

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні