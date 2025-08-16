RU

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: что произошло

Фото: людей призвал перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу днем, 16 августа, в Киеве и ряде других областей Украины объявили тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

В то же время военные уточнили, что угроза существует с северо-востока.

Обновлено в 16:22

В Киеве и областях начались отбои тревог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 16:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Новость дополняется...

Тревога в Украине

Напомним, вчера днем в Киеве и некоторых областях Украины тоже была объявлена тревога. Ее причиной тоже стала угроза баллистической атаки.

Кроме того, ближе к вечеру сигнал прозвучал по всей территории страны. В тот раз причиной тревоги стал взлет российского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой авиационной ракетой "Кинжал".

