В Киеве и ряде областей объявили тревогу: что произошло

"Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

В то же время военные уточнили, что угроза существует с северо-востока.

Обновлено в 16:22

В Киеве и областях начались отбои тревог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 16:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Новость дополняется...