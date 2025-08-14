У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Станом на 20:13 повітряну тривогу оголошено в Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Донецькій областях.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу в областях, де оголошено повітряну тривогу", - повідомили в Повітряних силах.

Також військові уточнили, що на півночі Дніпропетровської області зафіксували швидкісну ціль. Вона летить на південь.