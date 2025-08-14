У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", - йдеться у повідомленні о 01:07.

Відповідну інформацію підтвердили і в Повітряних силах ЗСУ.

Також зазначимо, що окрім загрози балістики, у низці областей України зафіксовано ворожі дрони.

"Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Хотінь", - додали потім військові.

Оновлено о 01:24

У Києві оголосили відбій тривоги, а Повітряні сили ЗСУ написали про відбій загрози балістики.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.