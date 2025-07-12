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У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Фото: біля Києва зафіксовано ворожий безпілотник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері 12 липня, у Києві та низці областей пролунав звук повітряної тривоги. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 17:24. Напередодні військові інформували, що фіксували ворожі безпілотники у Чернігівській області, а потім вони рухалися курсом на Київську область.

"БпЛА північніше Києва, курс західний", - уточнили військові станом на 17:26.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:30, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській та Донецькій областях.

Обстріли України

Нагадаємо, що останнім часом ворог дедалі частіше атакує Україну дронами та ракетами.

Зокрема, в ніч на 12 липня ворог випустив 623 засоби повітряного нападу, серед яких були 339 ударних дронів типу "Шахед" і 26 крилатих ракет Х-101.

Станом на 10:00 стало відомо, що сили ППО збили 344 повітряні цілі ворога: 319 "Шахедів" і 25 крилатих ракет Х-101.

Крім того, ще 258 дронів-імітаторів було придушено або втрачено внаслідок дії РЕБ.

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