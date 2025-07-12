У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 17:24. Напередодні військові інформували, що фіксували ворожі безпілотники у Чернігівській області, а потім вони рухалися курсом на Київську область.

"БпЛА північніше Києва, курс західний", - уточнили військові станом на 17:26.

Де оголосили тривогу

Станом на 17:30, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській та Донецькій областях.