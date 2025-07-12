В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Обстрелы Украины

Напомним, что в последнее время враг все чаще атакует Украину дронами и ракетами.

В частности, в ночь на 12 июля враг выпустил 623 средства воздушного нападения, среди которых были 339 ударных дронов типа "Шахед" и 26 крылатых ракет Х-101.

По состоянию на 10:00 стало известно, что силы ПВО сбили 344 воздушные цели врага: 319 "Шахедов" и 25 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, еще 258 дронов-имитаторов были подавлены или потеряны в результате действия РЭБ.

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