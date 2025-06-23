У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Пізно ввечері, 23 червня, у Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА.
Зазначимо, що військові писали, що фіксували нещодавно долги в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Миколаївській та Одеській областях. Мер Одеси Геннадій Труханов писав також про загрозу для міста.
Станом на 23:44 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.
Нагадаємо, в ніч на 23 червня росіяни запустили по території України 352 безпілотники типу "Шахед" і дрони-імітатори, а також балістичні та крилаті ракети. Основним напрямком удару став Київ.
Станом на 9:00 було відомо, що сили ППО збили 354 повітряні цілі. Зокрема, 146 безпілотників різних типів було збито, і 193 локально втрачено або придушено РЕБ. Крім того, 5 крилатих ракет збили, 7 балістичних - збили, і ще 3 локально втрачено.
Зазначимо, що внаслідок російської атаки по Києву, у місті було багато пошкоджень, а також є загиблі та постраждалі. Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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