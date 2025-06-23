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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 23 июня, в Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении КГВА.

Отметим, что военные писали, что фиксировали недавно долги в Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Николаевской и Одесской областях. Мэр Одессы Геннадий Труханов писал также об угрозе для города.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:44 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Удары РФ

Напомним, в ночь на 23 июня россияне запустила по территории Украины 352 беспилотника типа "Шахед" и дроны-имитаторы, а также баллистические и крылатые ракеты. Основным направлением удара стал Киев.

По состоянию на 9:00 было известно, что силы ПВО сбили 354 воздушные цели. В частности, 146 беспилотников разных типов были сбиты, и 193 локально потеряны или подавлены РЭБ. Кроме того, 5 крылатых ракет сбили, 7 баллистических - сбили, и еще 3 локально потеряны.

Отметим, что в результате российской атаки по Киеву, в городе было много повреждений, а также есть погибшие и пострадавшие. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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