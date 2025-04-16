У Києві та низці областей оголосили тривогу: зафіксовано дрони

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 01:43. В інших регіонах ще раніше. За останніми даними, рух російських безпілотників такий:

ударний БпЛА курсом на Київ;

декілька груп на Одесу;

БпЛА у передмісті Харкова.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Харківській та Донецькій областях. Також варто зауважити, що це вже друга тривога у Києві за цю ніч.