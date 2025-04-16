У Києві та низці областей оголосили тривогу: зафіксовано дрони

В ніч на 16 квітня у Києві та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тривоги у столиці оголосили о 01:43. В інших регіонах ще раніше. За останніми даними, рух російських безпілотників такий:
Станом на 01:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Харківській та Донецькій областях. Також варто зауважити, що це вже друга тривога у Києві за цю ніч.
Нагадаємо, що за останню годину в Одесі неодноразово було чути звуки вибухів. Мер міста Геннадій Труханов офіційно підтвердив атаку дронів на місто, також була інформація про роботу протиповітряної оборони. Щодо наслідків атаки, поки нічого не відомо.
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