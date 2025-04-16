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В Киеве и ряде областей объявили тревогу: зафиксированы дроны

Фото: военные фиксируют угрозу применения дронов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 16 апреля в Киеве и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице объявили в 01:43. В других регионах еще раньше. По последним данным, движение российских беспилотников следующее:

  • ударный БПЛА курсом на Киев;
  • несколько групп на Одессу;
  • БпЛА в пригороде Харькова.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:55 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях. Также стоит заметить, что это уже вторая тревога в Киеве за эту ночь.

Взрывы на фоне атаки дронов

Напомним, что за последний час в Одессе неоднократно были слышны звуки взрывов. Мэр города Геннадий Труханов официально подтвердил атаку дронов на город, также была информация о работе противовоздушной обороны. Относительно последствий атаки, пока ничего не известно.

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