В Киеве и ряде областей объявили тревогу: зафиксированы дроны

Сигнал тревоги в столице объявили в 01:43. В других регионах еще раньше. По последним данным, движение российских беспилотников следующее:

ударный БПЛА курсом на Киев;

несколько групп на Одессу;

БпЛА в пригороде Харькова.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:55 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях. Также стоит заметить, что это уже вторая тревога в Киеве за эту ночь.