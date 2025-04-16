ua en ru
Ср, 16 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві та низці областей оголосили тривогу: зафіксовано дрони

Середа 16 квітня 2025 01:55
UA EN RU
У Києві та низці областей оголосили тривогу: зафіксовано дрони Фото: військові фіксують загрозу застосування дронів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 16 квітня у Києві та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 01:43. В інших регіонах ще раніше. За останніми даними, рух російських безпілотників такий:

  • ударний БпЛА курсом на Київ;
  • декілька груп на Одесу;
  • БпЛА у передмісті Харкова.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:55 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Харківській та Донецькій областях. Також варто зауважити, що це вже друга тривога у Києві за цю ніч.

У Києві та низці областей оголосили тривогу: зафіксовано дрони

Вибухи на тлі атаки дронів

Нагадаємо, що за останню годину в Одесі неодноразово було чути звуки вибухів. Мер міста Геннадій Труханов офіційно підтвердив атаку дронів на місто, також була інформація про роботу протиповітряної оборони. Щодо наслідків атаки, поки нічого не відомо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
NEWS
Рютте поставив крапку у питанні, чи стане Україна членом НАТО
Рютте поставив крапку у питанні, чи стане Україна членом НАТО
DAILY
Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий наступ? Що задумала Росія на фронті і чи готовий Путін зупинити війну