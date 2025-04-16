В Киеве и ряде областей объявили тревогу: зафиксированы дроны
В ночь на 16 апреля в Киеве и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сигнал тревоги в столице объявили в 01:43. В других регионах еще раньше. По последним данным, движение российских беспилотников следующее:
- ударный БПЛА курсом на Киев;
- несколько групп на Одессу;
- БпЛА в пригороде Харькова.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:55 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях. Также стоит заметить, что это уже вторая тревога в Киеве за эту ночь.
Взрывы на фоне атаки дронов
Напомним, что за последний час в Одессе неоднократно были слышны звуки взрывов. Мэр города Геннадий Труханов официально подтвердил атаку дронов на город, также была информация о работе противовоздушной обороны. Относительно последствий атаки, пока ничего не известно.
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