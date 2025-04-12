У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

Пізно ввечері, 12 квітня, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тривоги у столиці оголосили о 22:59. Через декілька хвилин військові поінформували про загрозу застосування безпілотників.
"Місто Київ - загроза застосування ворогом ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні о 23:00.
Потім у Повітряних силах додал, що дрони летять і в напрямку Борисполя (Київська область).
Станом на 23:55 ворожі ударні безпілотники рухалися:
Станом на 00:12 карта повітряних тривог України виглядала так:
Нагадаємо, в ніч на 12 квітня Росія випустила по Україні 88 дронів. Станом на 9 ранку було підтверджено збиття 56 БпЛА типу Shahed. Ще 24 безпілотники-імітатори були локально втрачені.
Унаслідок атаки постраждали Харківська, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області.
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