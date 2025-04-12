У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

Нагадаємо, в ніч на 12 квітня Росія випустила по Україні 88 дронів. Станом на 9 ранку було підтверджено збиття 56 БпЛА типу Shahed. Ще 24 безпілотники-імітатори були локально втрачені.

Унаслідок атаки постраждали Харківська, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області.

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