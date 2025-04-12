В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов

Напомним, в ночь на 12 апреля Россия выпустила по Украине 88 дронов. По состоянию на 9 утра было подтверждено сбитие 56 БпЛА типа Shahed. Еще 24 беспилотника-имитатора были локально потеряны.

В результате атаки пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

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