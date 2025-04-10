У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики (відбій)

Сигнал тривоги залунав у столиці близько 07.02. Після цього була оголошена тривога також у низці регіонів.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" - попередили військові.

Додамо, у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) заявили, що було оголошено повітряну тривогу у столиці через загрозу застосування балістичних ракет.

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - додали в адміністрації.

Оновлено: відбій загрози

О 07:27 у Повітряних силах заявили відбій по областях загрози застосування ворогом балістичного озброєння

Нічна повітряна атака 10 квітня

Нагадаємо, ввечері напередодні у кількох областях України, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога через загрозу "Шахедів". Фіксувався запуск кількох груп ударних безпілотників противника з різних напрямків.

Також повідомлялося, що близько опівночі у Києві було чути кілька вибухів, та повідомлялося про роботу ППО через удар дронів-камікадзе.

Пізніше стало відомо, що у Києві у двох районах зафіксували пожежу та руйнування будинку, й повідомлялося, що одна людина була заблокована.

Крім того, на тлі дронової атаки у Миколаєві прогриміли вибухи - у місті сталися дві пожежі, були постраждалі.