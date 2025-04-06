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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Неділя 06 квітня 2025 20:23
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики Фото: причиною сигналу стала загроза обстрілу балістикою (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 20:14. Водночас тривога поширилася і в інших областях країни. Причиною цьому є загроза обстрілу балістикою.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні ПС о 20:15.

Згодом цю ж інформацію підтвердив і начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:23 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

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