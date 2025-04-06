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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Воскресенье 06 апреля 2025 20:23
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики Фото: причиной сигнала стала угроза обстрела баллистикой (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Военные предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице объявили в 20:14. В то же время тревога распространилась и в других областях страны. Причиной этому является угроза обстрела баллистикой.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении ВС в 20:15.

Впоследствии эту же информацию подтвердил и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:23 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Обстрел Украины в ночь на 6 апреля

Напомним, что в ночь на 6 апреля российские оккупанты выпустили по Украине 23 ракеты (крылатые и баллистические) и 109 ударных дронов.

По состоянию на утро силы ПВО уничтожили суммарно 13 ракет и 40 "Шахедов". Еще 53 беспилотника-имитатора были локально потеряны.

Отметим, что враг атаковал Киев и другие города Украины. После обстрела были зафиксированы разрушения и пострадавшие. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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