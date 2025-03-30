У Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони та балістику

Ввечері, 30 березня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза застосування ударних дронів та балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тривоги у столиці пролунав о 22:29. Перед цим військові попереджали, що для Київської області інформує загроза застосування росіянами ударних безпілотників.
Крім того, о 22:03 ворожі дрони було зафіксовано на заході Донецької, сході Харківської, півночі Сумської, а також на сході та в центральній частині Чернігівської областей.
Також у Повітряних силах інформували про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що до Києва наближається безпілотники РФ, а також є загроза балістики.
Станом на 22:43 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що в ніч на 30 березня російські окупанти запустили по Україні 111 дронів і балістичну ракету. Станом на 9:00 було підтверджено збиття 65 безпілотників, ще 35 - були локаційно втрачені.
Відомо, що постраждали внаслідок російської атаки Харківська, Сумська, Одеська та Донецька області.
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