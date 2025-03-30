В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов и баллистики

Вечером, 30 марта, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов и баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Сигнал тревоги в столице прозвучал в 22:29. Перед этим военные предупреждали, что для Киевской области информирует угроза применения россиянами ударных беспилотников.
Кроме того, в 22:03 вражеские дроны были зафиксированы на западе Донецкой, востоке Харьковской, севере Сумской, а также на востоке и в центральной части Черниговской областей.
Также в Воздушных силах информировали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Впоследствии начальник КМВА Тимур Ткаченко подтвердил, что к Киеву приближается беспилотники РФ, а также есть угроза баллистики.
По состоянию на 22:43 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, что в ночь на 30 марта российские оккупанты запустили по Украине 111 дронов и баллистическую ракету. По состоянию на 9:00 было подтверждено сбитие 65 беспилотников, еще 35 - были локационно потеряны.
Известно, что пострадали в результате российской атаки Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области.
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