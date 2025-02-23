У Києві та низці областей оголосили тривогу: є загроза застосування дронів

Сигнал тривоги в столиці пролунав о 22:33. Водночас стало відомо, в чому причина.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Також військові попереджали, що в напрямку Києва летять ворожі БпЛА.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ фіксували ударні дрони росіян сьогодні у Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Одеській, Сумській, Київській та Полтавській областях.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:45, карта повітряних тривог має такий вигляд.