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У Києві та низці областей оголосили тривогу: є загроза застосування дронів

Фото: ворог знову намагається атакувати Україну безпілотниками (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 23 лютого, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стали ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА) і канал Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал тривоги в столиці пролунав о 22:33. Водночас стало відомо, в чому причина.

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Також військові попереджали, що в напрямку Києва летять ворожі БпЛА.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ фіксували ударні дрони росіян сьогодні у Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Одеській, Сумській, Київській та Полтавській областях.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:45, карта повітряних тривог має такий вигляд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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