В Киеве и ряде областей объявили тревогу: есть угроза применения дронов

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 22:33. В то же время стало известно, в чем причина.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Также военные предупреждали, что в направлении Киева летят вражеские БПЛА.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ фиксировали ударные дроны россиян сегодня в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Одесской, Сумской, Киевской и Полтавской областях.

Где объявлена тревога

По состоянию на 22:45, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.