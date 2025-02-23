У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку

Зранку, 23 лютого, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ракетного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 06:08.

Перед цим військові фіксували фіксували ракету Чернігівській області, яка рухалась в напрямку Києва.

Також зазначимо, що ворог досі продовжує атакувати Україну ударними дронами.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:13 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській.