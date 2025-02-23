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У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку

Неділя 23 лютого 2025 06:13
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку Фото: військові зафіксували ракету (5.ua)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 23 лютого, у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ракетного озброєння. Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 06:08.

Перед цим військові фіксували фіксували ракету Чернігівській області, яка рухалась в напрямку Києва.

Також зазначимо, що ворог досі продовжує атакувати Україну ударними дронами.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:13 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував низку міст дронами та балістичними ракетами. Зокрема, вибухи було чути у Києві, Запоріжжі, Кривому Розі, Одеському районі.

Детальніше про перші наслідки атак читайте - в матеріалі РБК-Україна.

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