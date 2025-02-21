У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу дронів

Обстріл РФ по Україні

Російські війська щоночі обстрілюють Україну. Часто вони використовують моноатаки, запускаючи по Україні дрони. Часто безпілотники починають летіти вже з вечора.

Зокрема в ніч на 21 лютого в Києві було чути вибухи, а ППО збивала російські безпілотники. Як стало відомо пізніше, РФ випустила по Україні 160 дронів. Також ворог атакував балістичними ракетами Одеську область.

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