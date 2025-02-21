У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу дронів

В Києві та низці регіонів оголошено тривогу ввечері 21 лютого. Причиною стала загроза дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.
"Поблизу Києва ворожі БпЛА. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!" - написав Ткаченко.
Наразі тривога окрім Києва оголошена в низці областей - Донецькій, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Кіровоградській.
Російські війська щоночі обстрілюють Україну. Часто вони використовують моноатаки, запускаючи по Україні дрони. Часто безпілотники починають летіти вже з вечора.
Зокрема в ніч на 21 лютого в Києві було чути вибухи, а ППО збивала російські безпілотники. Як стало відомо пізніше, РФ випустила по Україні 160 дронів. Також ворог атакував балістичними ракетами Одеську область.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.