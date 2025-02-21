В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы дронов

Обстрел РФ по Украине

Российские войска каждую ночь обстреливают Украину. Часто они используют моноатаки, запуская по Украине дроны. Часто беспилотники начинают лететь уже с вечера.

В частности в ночь на 21 февраля в Киеве были слышны взрывы, а ПВО сбивала российские беспилотники.

Как стало известно позже, РФ выпустила по Украине 160 дронов. Также враг атаковал баллистическими ракетами Одесскую область.

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