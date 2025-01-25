У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку

У Києві та низці областей України ввечері 25 січня оголосили повітряну тривогу. Існує загроза застосування ракетного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та Київську міську військову адміністрацію.
"Київська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська області - ракетна небезпека", - попередили у своєму Telegram-каналі Повітряні сили.
Водночас в КМВА заявили, що у Києві тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння ворогом.
"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - закликала киян влада столиці.
Зауважимо, що сьогодні вночі російські війська обстріляли Україну ракетами та дронами. Під удар потрапили Київська, Черкаська та Полтавська області.
Відомо, що один з дронів влетів у багатоповерхівку у Вишневому. З неї врятували 5 людей, серед яких були діти.
Тим часом в Черкасах через російську дронову атаку частково зникло світло. Відомо також і про пошкодження в Полтавській області.
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