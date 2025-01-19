У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Нагадаємо, що в ніч на 19 січня російські окупанти запустили по Україні 61 БпЛА, причому з трьох напрямків. Серед них були як дрони типу "Шахед", так безпілотники-імітатори.

Станом на 09:00, сили ППО збили 43 ворожі дрони. Ще 15 було локально втрачено, і ще один залишався в повітрі.

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