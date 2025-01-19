В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Напомним, что в ночь на 19 января российские оккупанты запустили по Украине 61 БпЛА, причем с трех направлений. Среди них были как дроны типа "Шахед", так беспилотники-имитаторы.

По состоянию на 09:00, силы ПВО сбили 43 вражеских дрона. Еще 15 были локально потеряны, и еще один оставался в воздухе.

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