У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курської області в областях, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні о 21:41.

Крім того, військові в цей момент попереджали, що на Миргород та Кривий Ріг летіли швидкісні цілі.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:50 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Донецької областей.