В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Курской области в областях, где объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении в 21:41.

Кроме того, военные в этот момент предупреждали, что на Миргород и Кривой Рог летели скоростные цели.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:50 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей.