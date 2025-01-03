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По усій країні повітряна тривога, попереджають про зліт МіГ-31К

П'ятниця 03 січня 2025 13:50
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По усій країні повітряна тривога, попереджають про зліт МіГ-31К Ілюстративне фото: по усій країні повітряна тривога, попереджають про зліт МіГ-31К (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:40 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

По усій країні повітряна тривога, попереджають про зліт МіГ-31К

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Також Повітряні сили попередили Суми про загрозу застосування ворогом безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Обстріли України

Російські обстріли України під час повномасштабної війни спричинили значні руйнування цивільної та критичної інфраструктури, а також численні жертви серед мирного населення. Ворожі сили активно застосовують ракети, дрони, артилерію та авіаційні бомби для ударів по житлових будинках, лікарнях, школах і енергетичних об’єктах.

У ніч на 3 січня росіяни атакували Україну 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 60 з них. Ще 26 були локаційно втрачені.

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