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У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

Фото: тривога майже у половині областей України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 15 грудня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначимо, що тривогу у Києві оголосили о 16:31. Потім сигнал почав ширитися по областях країни. Через декілька хвилин військові назвали причину.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях  де оголошена тривога", - йдеться у повідомленні ПС.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) теж підтвердили, що повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння. У зв'язку з цим українців начальник КМВА Сергій Попко закликав українців прямувати до укриттів.

Де оголосили тривогу

Станом на 16:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.

Нагадаємо, сьогодні вранці в низці областей України також був сигнал тривоги через загрозу балістики. Незабаром у Харкові прогриміли кілька вибухів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, влучання було в землю в Київському районі обласного центру. Постраждала одна людина, 48-річну жінку госпіталізували.

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