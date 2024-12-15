У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

Зазначимо, що тривогу у Києві оголосили о 16:31. Потім сигнал почав ширитися по областях країни. Через декілька хвилин військові назвали причину.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошена тривога", - йдеться у повідомленні ПС.

Водночас у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) теж підтвердили, що повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння. У зв'язку з цим українців начальник КМВА Сергій Попко закликав українців прямувати до укриттів.

Де оголосили тривогу

Станом на 16:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Також темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.