В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

В воскресенье вечером, 15 декабря, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Отметим, что тревогу в Киеве объявили в 16:31. Затем сигнал начал распространяться по областям страны. Через несколько минут военные назвали причину.
"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена тревога", - говорится в сообщении ПС.
В то же время в Киевской городской военной администрации (КГВА) тоже подтвердили, что воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения. В связи с этим украинцев начальник КГВА Сергей Попко призвал украинцев направляться в укрытия.
В Киеве и областях начались отбои тревог.
По состоянию на 16:37 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Также темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, но так происходит уже в течение многих месяцев.
Напомним, сегодня утром в ряде областей Украины также был сигнал тревоги по причине угрозы баллистики. Вскоре в Харькове прогремели несколько взрывов.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, попадание было в землю в Киевском районе областного центра. Пострадал один человек, 48-летнюю женщину госпитализировали.
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