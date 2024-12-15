В Харкові пролунали вибухи: є "приліт" та постраждала
В Харкові пролунали кілька вибухів 15 грудня. Вже відомо про постраждалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
В місті пролунали кілька вибухів. Перший місцеві почули о 10:56.
"Ще один вибух пролунав у Харкові", - написало suspilne.media вже об 11:01.
Є "приліт" та постраждала
За попередніми даними, є влучання у Київському районі Харкова.
"За даними медиків, одна людина постраждала. 48-річна жінка госпіталізована до медичної установи", - розповів трохи згодом голова ОВА.
Як додав Синєгубов, окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку.
Повітряна тривога в Україні
Наразі тривогу через загрозу балістичного озброєння оголосили у низці областей. А саме:
- у Чернігівській, Сумській, Полтавській;
- у Харківській, Донецькій;
- у Запорізькій, Дніпропетровській областях.
Карта повітряних тривог в Україні (t.me/alarmukraine)
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Обстріли Харкова та області
Харків постійно перебуває під обстрілами російських військ після масштабного вторгнення РФ до України. Від атак страждає і область.
Наприклад, 10 грудня російські війська обстріляли Златопіль Харківської області.. 11 грудня повідомлялося, що через обстріл Златополя на Харківщині постраждали 17 людей. РФ завдала двох ракетних ударів по місту.
Крім того, 1 листопада росіяни обстріляли Харків. Був приліт у житловий будинок.
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