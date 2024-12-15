В Харкові пролунали вибухи: є "приліт" та постраждала

В Харкові пролунали кілька вибухів 15 грудня. Вже відомо про постраждалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

В місті пролунали кілька вибухів. Перший місцеві почули о 10:56. "Ще один вибух пролунав у Харкові", - написало suspilne.media вже об 11:01. Є "приліт" та постраждала За попередніми даними, є влучання у Київському районі Харкова. "За даними медиків, одна людина постраждала. 48-річна жінка госпіталізована до медичної установи", - розповів трохи згодом голова ОВА. Як додав Синєгубов, окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку. Повітряна тривога в Україні Наразі тривогу через загрозу балістичного озброєння оголосили у низці областей. А саме: у Чернігівській, Сумській, Полтавській;

у Харківській, Донецькій;

у Запорізькій, Дніпропетровській областях. Карта повітряних тривог в Україні (t.me/alarmukraine) Новина доповнюється....