ua en ru
Нд, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В Харкові пролунали вибухи: є "приліт" та постраждала

Харків, Неділя 15 грудня 2024 11:12
UA EN RU
В Харкові пролунали вибухи: є "приліт" та постраждала Фото: в Харкові пролунали вибухи 15 грудня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

В Харкові пролунали кілька вибухів 15 грудня. Вже відомо про постраждалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

В місті пролунали кілька вибухів. Перший місцеві почули о 10:56.

"Ще один вибух пролунав у Харкові", - написало suspilne.media вже об 11:01.

Є "приліт" та постраждала

За попередніми даними, є влучання у Київському районі Харкова.

"За даними медиків, одна людина постраждала. 48-річна жінка госпіталізована до медичної установи", - розповів трохи згодом голова ОВА.

Як додав Синєгубов, окупанти влучили в землю, пошкоджено скління житлового будинку.

Повітряна тривога в Україні

Наразі тривогу через загрозу балістичного озброєння оголосили у низці областей. А саме:

  • у Чернігівській, Сумській, Полтавській;
  • у Харківській, Донецькій;
  • у Запорізькій, Дніпропетровській областях.

В Харкові пролунали вибухи: є &quot;приліт&quot; та постраждала

Карта повітряних тривог в Україні (t.me/alarmukraine)

Новина доповнюється....

Обстріли Харкова та області

Харків постійно перебуває під обстрілами російських військ після масштабного вторгнення РФ до України. Від атак страждає і область.

Наприклад, 10 грудня російські війська обстріляли Златопіль Харківської області.. 11 грудня повідомлялося, що через обстріл Златополя на Харківщині постраждали 17 людей. РФ завдала двох ракетних ударів по місту.

Крім того, 1 листопада росіяни обстріляли Харків. Був приліт у житловий будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Вибухи
NEWS
Час зі світлом збільшиться. Енергетики пояснили, як діятимуть нові графіки
Час зі світлом збільшиться. Енергетики пояснили, як діятимуть нові графіки
DAILY
Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Реінтеграція ветеранів: чому Україні потрібен новий підхід до підтримки військових