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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу "Шахедів"

Ілюстративне фото: російська армія запустила "Шахеди" по території України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері середи, 23 жовтня. У низці областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

За даними повітряних сил, група ворожих ударних дронів рухається через Чернігівську області в напрямку Київської області.

Також один дрон було помічено курсом на Київ через Бровари.

Через це у Києві та низці північних областей оголошено сигнал повітряної тривоги.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Раніше ми писали, що у ніч на 22 жовтня, російська армія атакувала Україну 60 дронами. Тоді ж під час відбиття атаки було знищено 42 дрони.

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Повітряна тривога