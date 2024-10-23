В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы "Шахедов"

Ранее мы писали, что в ночь на 22 октября российская армия атаковала Украину 60 дронами . Тогда же при отражении атаки были уничтожены 42 БпЛА.

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