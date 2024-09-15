В Києві та низці областей оголосили тривогу через дрони

Надвечір 15 вересня в Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.ж В небі фіксують ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривога та Повітряні сили України.
Станом на 21:58, тривога оголошена відразу в кількох областях України. Детальніше можна побачити на карті повітряних тривог.
Водночас в Повітряних силах зауважили, що фіксується активність ворожої тактичної авіації на сході.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - наголосили військові.
Оновлено о 22:00.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко закликав киян прямувати до укриттів.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - наголосив він.
Оновлено о 22:20.
Станом на зараз тривогу в Києві скасовано, однак в областях ще триває небезпека. Карта тривог наразі виглядає так.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло, що сьогодні надвечір Росія запустила "Шахеди" по Україні.
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