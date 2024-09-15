В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за дронов

К вечеру 15 сентября в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. В небе фиксируют вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревога и Воздушные силы Украины.
По состоянию на 21:58 тревога объявлена сразу в нескольких областях Украины. Детальнее можно увидеть на карте воздушных тревог.
В то же время в Воздушных силах отметили, что фиксируется активность вражеской тактической авиации на востоке.
"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!", - подчеркнули военные.
Обновлено в 22:00.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал киевлян направляться в укрытия.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - подчеркнул он.
Обновлено в 22:20.
По состоянию на сейчас тревога в Киеве отменена, однако в областях еще продолжается опасность. Карта тревог сейчас выглядит так.
Напомним, что РБК-Украина сообщало, что сегодня вечером Россия запустила "Шахеды" по Украине.
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