У Києві та низці областей оголосили тривогу

В ніч на 27 серпня у Києві оголосили сигнал повітряної тривоги. Також продовжується тривога у більшості інших областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".
Відомо, що тривогу оголошено через загрозу балістики з Криму та ворожі "Шахеди", які фіксують у повітряному просторі України.
Крім того, повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі.
Станом на 00:09, карта повітряниї тривог виглядає наступним чином.
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